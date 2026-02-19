Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Korunan Alanlarda Planlama Süreci Genişletiliyor

Kabul edilen maddelere göre, milli park dışındaki korunan alanlar için de milli parklar için geçerli olan plan hazırlama süreci uygulanacak.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için; uzun devreli gelişme planı, gelişme planı ve yönetim planı hazırlanacak. Bu planlar, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılarak yürürlüğe konulacak.

İskan ve yapılaşmaya konu olacak alanlarda ise imar planları, milli park ve tabiat parkı gelişme planlarına uygun şekilde hazırlanacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla yürürlüğe girecek.

Turizm Yatırımlarına İlişkin Düzenlemeler

Teklife göre, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda yer alan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşü alınarak Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu yararı şartıyla ve plan dahilinde turistik tesis yapımı için izin verilebilecek. Bu kapsamda tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek. Süre sonunda tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletmesinin başarılı olduğu belgelenen tesisler için ise intifa hakkı, belirlenen bedel karşılığında 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Ayrıca, milli park ve tabiat parklarında planlara uygun, kamu yararı ve zorunluluk bulunan durumlarda ulaşım, enerji iletim hatları, doğal gaz ve petrol iletim hatları, haberleşme ve altyapı tesisleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilebilecek. Bu izinler amacı dışında kullanılamayacak ve uygulamalar Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre denetlenecek.

Genel Kurul 24 Şubat’ta Toplanacak

Teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 24 Şubat Salı günü toplanmak üzere kapattı. Teklifin kalan maddelerinin görüşmelerine önümüzdeki birleşimde devam edilecek.