Ramazan ayı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bu yıl da çeşitli etkinliklerle karşılanacak. Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, 19 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Ramazan ayı boyunca sürecek programlarda konserlerden söyleşilere, tasavvuf müziği dinletilerinden geleneksel gösterilere kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Organizasyon kapsamında vatandaşların hem kültürel hem de manevi içerikli programlara katılım sağlaması hedefleniyor.

Ramazan’a Özel Kültürel ve Sanatsal Programlar

Etkinlik takviminde tasavvuf konserleri, semazen gösterileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri öne çıkıyor. Ayrıca Türk filmi gösterimleri, tiyatro oyunları ve çeşitli sahne performansları da ziyaretçilerle buluşacak.

Konser programında Muhammed Ali Uçar, Alpaslan Kaya ve Cengiz Taşkent sahne alacak. Söyleşi etkinliklerinde ise Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. Yasin Pişgin ve Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya gelecek. Dr. Ömer Demirbağ tarafından gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti de program kapsamında yer alıyor.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler de Programda

Başkent Millet Bahçesi’ndeki Ramazan etkinliklerinde çocuklara yönelik aktiviteler de planlandı. Eğlence çadırları, atlıkarınca, orta oyunu, kukla gösterileri ile Hacivat ve Karagöz gösterileri gibi geleneksel etkinlikler çocukların katılımına sunulacak.

Altındağ’da Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerin, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap etmesi ve Ramazan ayının kültürel atmosferini yansıtması amaçlanıyor.