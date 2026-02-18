Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fransa'da, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasında nükleer enerji teknolojileri ve ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında gerçekleştirilebilecek iş birliklerini ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki güçlü diyaloğu temiz ve güvenli bir enerji geleceği konusunda da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA