Trump, İran ile Cenevre’de gerçekleştirilecek müzakerelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Süreci yakından takip ettiğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını ifade eden Trump, şunları söyledi:

“Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir. Umarım daha makul olurlar.”

ABD Başkanı, İran’ın daha önce anlaşma fırsatını değerlendirmediğini savunarak, bu nedenle B-2 bombardıman uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını belirtti. Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Gazze İçin Washington’da Kritik Zirve

Trump, bu hafta Washington’da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında çok sayıda dünya liderinin bir araya geleceğini açıkladı. Washington, D.C.’de yapılacak zirvede büyük ekonomik yatırımların gündemde olacağını belirten Trump, sürecin yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

“Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze’nin çok ötesine geçecek. Tüm dünyada barış hakim olacak.”

ABD-İran İlişkilerinde Yeni Dönem mi?

Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattında diplomatik temasların yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Özellikle Cenevre’de yapılacak görüşmelerin, nükleer program ve bölgesel güvenlik konularında kritik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, tarafların karşılıklı sert söylemlerine rağmen diplomasi kapısının açık tutulmasının küresel istikrar açısından önemli olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek temasların, Orta Doğu’daki güç dengeleri üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.