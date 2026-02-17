GİRİŞİMSEL Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Danışan, yüksek tansiyon hastaları ve sigara içenleri uyararak, günümüzde açık beyin ameliyatlarına gerek kalmadan, kasıktan girilerek yapılan 'endovasküler' tedavilerle bu ölümcül riskin ortadan kaldırılabildiğini söyledi. Doç. Dr. Danışan, 'Beyin anevrizmasına bağlı kanama geliştiğinde ne yazık ki yüzde 30 ile yüzde 50 arasında kayıpla sonuçlanabilen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle beyin anevrizmaları son derece önemli ve hayati bir klinik tablodur. Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir' dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Doç. Dr. Gürkan Danışan, anevrizmaların tanı ve tedavi süreçlerine dair bilgiler paylaştı.

'SANILANDAN DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR'

Beyin anevrizmalarının sanılandan daha yaygın olduğunu belirten Doç. Dr. Danışan, 'Toplumda her 20-30 kişiden birinde beyin anevrizması mevcut. Anevrizma yırtıldığında ise beyin kanaması gelişiyor ve bu durum oldukça yüksek risk taşıyor' dedi.

Anevrizmaya bağlı beyin kanaması riskinin anevrizmanın boyutu ve yerleşimine göre değiştiğini vurgulayan Doç. Dr. Danışan, 'Anevrizması olan hastalarda yıllık beyin kanaması riski binde 5 ile binde 10 arasında değişebilir. Anevrizma çapı büyüdükçe bu risk artar. Özellikle dev anevrizmalarda kanama riski yüzde 6'lara kadar yükselmektedir' diye konuştu.

'YIRTILDIĞINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'YE ULAŞABİLİYOR'

Beyin anevrizmasının yırtılması durumunda tablonun çok ağır seyrettiğini ifade eden Doç. Dr. Danışan, 'Beyin anevrizmasına bağlı kanama geliştiğinde ne yazık ki yüzde 30 ile yüzde 50 arasında kayıpla sonuçlanabilen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle beyin anevrizmaları son derece önemli ve hayati bir klinik tablodur. Birçok anevrizma hiçbir belirti vermeden, başka bir nedenle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanır. Belirti verdiğinde ise en sık baş ağrısı, çift görme, göz kapağında düşüklük, yüz veya göz çevresinde uyuşma ya da ağrı gibi bulgular görülebilir' ifadelerini kullandı.

'TANI MR-BT ANJİYOGRAFİ İLE KONULUYOR'

Tanıda ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını belirten Doç. Dr. Danışan, 'MR anjiyografi, BT anjiyografi ve gerektiğinde DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) ile yüksek doğruluk oranıyla beyin anevrizması tanısı koyabiliyoruz. Açık cerrahi yöntemler ve anjiyografi yöntemi ile uygulanan endovasküler tedaviler mevcut. Günümüzde dünyada en sık tercih edilen ve güncel yaklaşım endovaskülertedavilerdir. Özel iplikçikler ve beyin damarları için üretilmiş stentler kullanarak anjiyografik yöntemlerle anevrizmaları tedavi ediyoruz. Bu sayede kısa yatış süresi ve yüksek teknik başarı elde edilebiliyor' dedi.

'RİSK GRUPLARI MUTLAKA TARAMADAN GEÇMELİ'

Sigara içenler, ailesinde anevrizma öyküsü bulunanlar ve yüksek tansiyonu olan bireylerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gürkan Danışan, 'Anevrizma tanısı konulan hastalarda, uygun şartlar oluştuğunda kanama gelişmeden tedavi edilmesi hayati öneme sahiptir. Bazı anevrizmalarda tanı anında tedavi önerirken, bazı daha küçük ve güvenli görünen anevrizmalar için düzenli takip planlanabilir. Bu karar anevrizmanın boyutu, şekli ve yerleşimine göre verilir' diyerek sözlerini tamamladı.