Saldırı, farklı okullardan öğrencilerin katıldığı karşılaşma sırasında, dün öğleden sonra meydana geldi.

Saldırının Adresi: Dennis M. Lynch Arena

Olayın, Pawtucket’te bulunan Dennis M. Lynch Arena içerisinde gerçekleştiği bildirildi. Polis kaynaklarına göre saldırgan, maç sırasında silahını çıkararak ateş açtı. İlk belirlemelere göre saldırının rastgele olmadığı, saldırganın kendi aile üyelerini hedef aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin genç bir kız olduğunu belirtirken, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının kritik olduğunu duyurdu.

Saldırgan İntihar Etti

Polis açıklamasında, saldırganın olay sonrası kendi silahıyla intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayın aile içi bir husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Vali Dan McKee’den Açıklama

Dan McKee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eyalet polisinin yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalıştığını belirterek, “Pawtucket ve olaydan etkilenen herkes için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili detayların netleşmesi için soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.