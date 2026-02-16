Mali Müşavir Özlem Pekduraner, sigortalı çalışanların geçici iş göremezlik durumlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Geçici iş göremezlik ödeneğinin halk arasında “rapor parası” olarak bilindiğini belirten Pekduraner, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hali gibi nedenlerle birden fazla geçici iş göremezlik durumunun aynı dönemde yaşanması halinde, sigortalıya en yüksek tutarlı ödeneğin ödeneceğini ifade etti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre sigortalılar; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Ancak bazı durumlarda bir sigortalının aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerekçeyle raporlu olması söz konusu olabiliyor. Bu noktada uygulamanın nasıl olacağı merak konusu oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mali Müşavir Özlem Pekduraner şunları söyledi: “Sigortalının aynı dönem içinde birden fazla geçici iş göremezlik sebebi bulunuyorsa, ayrı ayrı ödeme yapılmaz. Mevzuat gereği, hesaplanan ödenekler arasından en yüksek tutar esas alınır ve sigortalıya yalnızca bu tutar ödenir. Amaç, mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçmek ve sigortalının hak kaybına uğramamasını sağlamaktır.”

Pekduraner ayrıca, özellikle iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında ödeme oranlarının farklılık gösterebildiğine dikkat çekerek, rapor türünün ve dayanak sebebin doğru bildirilmesinin önemini vurguladı. Yanlış ya da eksik bildirimlerin hem işveren hem de çalışan açısından idari sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Sigortalıların hak kaybı yaşamaması için rapor sürecinde işveren bildirimlerinin zamanında yapılması gerektiğini belirten Pekduraner, çalışanların da e-Devlet üzerinden rapor ve ödeme durumlarını kontrol etmelerinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.