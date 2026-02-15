Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşların iyi niyetini suistimal eden suç şebekesine karşı çalışma yapıldığını duyurdu.

Ankara’nın Güneyine Fırtına Uyarısı!
Ankara’nın Güneyine Fırtına Uyarısı!
İçeriği Görüntüle

Kırşehir merkezli toplam 9 ilde gerçekleştirilen 3 aşamalı ve eş zamanlı operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirten Demiryürek, yakalanan 18 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, ele geçirilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Demiryürek, operasyonlarda mesai mefhumu gözetmeksizin titiz ve özverili çalışan ekiplere ise teşekkürlerini etti.

Kaynak: AA