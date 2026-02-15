Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, başkent genelinde toz taşınımı etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, 16 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen toz taşınımının gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle özellikle şehir genelinde görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar; kronik solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların mümkün oldukça dışarıda uzun süre kalmaması gerektiğini belirtirken, sürücülerin de trafikte görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması istendi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.