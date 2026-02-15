Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaşıp, geçişi kapattı.
Ayvalık'ta bugün öğle saatlerinde fırtına çıktı. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına, sahil kesimlerinde özellikle Cunda Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü. Cunda Adası'nda güneyli yönlerden esen ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaştı. Dolan sular sokakları geçişe kapattı. (DHA)
Kaynak: DHA