ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen “Veronica 3” adlı gemiye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, geminin gece saatlerinde düzenlenen operasyonla durdurulduğu bildirildi.

Bakanlık, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler’de uyguladığı abluka kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

“Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip edildi”

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, geminin uygulanan ablukadan kaçmaya çalıştığı ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi.

Açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk” ifadelerine yer verildi.

Operasyona ve geminin taşıdığı yüke ilişkin detayların ise ilerleyen süreçte paylaşılacağı bildirildi.