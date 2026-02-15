Çin Disisleri Bakanligi tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları 17 Şubat’tan itibaren 30 günü aşmamak kaydıyla Çin’e vizesiz giriş yapabilecek. Uygulamanın turizm, iş ve kısa süreli ziyaretleri kapsadığı belirtildi.

Covid-19 Sonrası Seyahat Hamlesi

Çin, Covid-19 salgını sonrası uluslararası seyahatleri ve ekonomik hareketliliği artırmak amacıyla 2023 yılında tek taraflı vize muafiyeti programını başlatmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte programın kapsadığı ülke sayısı artarken, Çin’in küresel turizm ve ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, vize muafiyeti kararının özellikle turizm ve iş dünyasında karşılıklı ziyaretleri artırmasının beklendiğini belirtiyor.