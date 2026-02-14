MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi için Meclis’e teklif sundu.

Ev Kadınlarına Emeklilik Düzenlemesi

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan ev kadınlarına emeklilik konusu Meclis gündemine taşındı. Naci Şanlıtürk’ün sunduğu teklif, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini ve primlerinin devlet tarafından karşılanmasını içeriyor. Bu düzenleme ile kadınların hem aile içindeki emeği hem de toplumsal katkıları güvence altına alınmayı amaçlıyor.

Kadınların Sosyal ve Ekonomik Desteklenmesi

Teklifin gerekçesinde, güçlü bir aile yapısının kadınların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. Ev kadınlarının sigorta sistemi dışında kalmasının uzun vadede sosyal riskler doğurabileceği belirtilerek, devlet destekli bir emeklilik modeli önerildi.

Annelere Ekonomik Destek

Düzenlemede yalnızca emeklilik değil, annelere yönelik yeni sosyal destekler de yer alıyor. Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşına gelene kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri oranında ödeme yapılması planlanıyor. Bu uygulama “annelik desteği” adıyla sunuluyor.

Çocuk Bakımevi Düzenlemesi

Teklifte çalışma hayatına ilişkin önemli bir başlık da bulunuyor. 100 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu bakımevlerinden çalışan ebeveynlerin çocukları ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca, bakımevi bulunan iş yerlerinde çocuk başına düşen masrafın yarısının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin ebeveynlere çocuk bakım desteği sağlaması planlanıyor.

Sosyal Güvenlikte Yeni Model

Teklif, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, annelere düzenli destek sağlanması ve çocuk bakım yükünün paylaşılması açısından kapsamlı bir sosyal politika düzenlemesi olarak değerlendiriliyor.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi konusu uzun süredir gündemde yer alıyor. Kadınların aile içindeki emeğinin ekonomik güvence altına alınması ve sosyal güvenlik sistemine dahil edilmeleri, sosyal politika tartışmalarında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Teklifin yasalaşması halinde milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu devlet güvencesiyle açılmış olacak. Ayrıca annelere yönelik ekonomik destekler ve çocuk bakımına ilişkin düzenlemeler, aile yapısının güçlenmesine ve sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sağlayacak.