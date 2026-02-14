Van’ın Çatak ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar heyelana yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması sonucu bir tandır evi çökerken, içeride bulunan iki kişi yaralandı.

Olay sırasında tandır evinde ekmek pişirdiği öğrenilen Haliya Batur (54) ile torunu Bahtiyar Batur (6), göçük altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Enkaz Altından Çıkarıldılar

Çatak İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, bölgede olası yeni heyelanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.