Antalya-Manchester seferini gerçekleştiren Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Belçika’daki Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Olay, dün gece saatlerinde LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya’dan havalanan uçakta iddiaya göre bazı yolcular arasında ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın devam etmesi üzerine pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı Brüksel’e yönlendirdi. Uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra kavgaya karıştığı belirlenen 2 yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, olay nedeniyle seferin Brüksel’e divert edildiği belirtilerek, söz konusu iki yolcuya ömür boyu uçuş yasağı getirildiği bildirildi. Ayrıca yönlendirme nedeniyle oluşan masrafların da ilgili yolculardan tahsil edileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz” denildi.

Öte yandan kavga anı, uçakta bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uçuşun, olayın ardından Manchester’a devam ettiği öğrenildi.