Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul atandı.

Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu getirildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı. Bu kararla boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Ünal Eryılmaz atandı.

