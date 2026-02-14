Ankara’nın Çubuk ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenboğa Mahallesi’nde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 muşta ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve organize suçlara yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.