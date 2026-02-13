Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Mehmet Haberal, bir mucizeye daha imza attı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, üç gün içinde gerçekleştirdiği üç başarılı organ nakliyle minik yüreklere yeniden hayat verdi. 21 aylık Gökçe Hüma Toklu, 3 yaşındaki Ayşe Aymira Mermer ve 11 aylık Balamir Karademir, gerçekleştirilen nakiller sayesinde hayata tutundu.

İŞTE HAYATA TUTUNAN ÇOÇUKLAR

Minik Gökçe Hüma Toklu için yeni yaşam yolculuğu 10 Şubat Salı günü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde başladı. Babasından alınan karaciğer nakliyle yaşama yeniden bağlandı. 3 yaşındaki Ayşe Aymira Mermer ise 11 Şubat Çarşamba günü annesinden alınan böbrek sayesinde sağlığına kavuşma sürecine adım attı. Henüz 11 aylık olan Balamir Karademir de 20 Ocak’ta annesinden yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata tutundu; kontrolleri için hastanedeydi.

YURT DIŞINDAN HASTALAR GELİYOR

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Transplantasyon Servisi’nde yaşanan bu gelişmeler, Türkiye’nin organ naklindeki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye bugün organ naklinde lider ülkeler arasında yer alıyor. Öyle ki artık dünyanın dört bir yanından hastalar, şifa bulmak için ülkemize geliyor. Ürdün’den gelen Gazal da bu isimlerden biri.

Gözleri umutla parlayan çocuklar ve gençler, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuşuyor. Her biri, yeniden başlayan yaşam yolculuğunun kahramanı. O yolculuğun başladığı yerde ise organ bağışının hayati önemini anlatan en anlamlı kareler ortaya çıkıyor.

“AYAKTA ALKIŞLIYORUM”

Usta gazeteci Uğur Dündar da yaptığı paylaşımla Prof. Haberal’ı tebrik ederek, “Haberal Hocamızı ayakta alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Unutulmamalıdır ki hayata bağışlanacak bir organa umutla tutunan binlerce hasta var ve zaman onların aleyhine işliyor. İhtiyaç duydukları tek şey, duyarlı insanların yapacağı organ bağışı. Çünkü bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir.

“CERRAHİ OPERASYON DEĞİL”

Prof. Dr. Mehmet Haberal başarılı geçen organ nakliyle çocuklarımızın yeni bir hayata adım attığını belirterek “Organ nakli yalnızca bir cerrahi operasyon değildir; bir umut ışığı, yeni bir başlangıç ve çoğu zaman tükenmek üzere olan bir yaşamın yeniden filizlenmesidir. Türkiye’de yarım asır öncesinde başlatılan organ nakli çalışmaları, bugün binlerce kronik organ hastasının sağlığına kavuşmasına vesile oluyor.” diye konuştu.