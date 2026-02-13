Kaza, dün akşam saatlerinde Kars’ta Paşaçayır yolunda meydana geldi. Paşaçayır istikametinden kent merkezine ilerleyen hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan biri kadın 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralıların Durumu İyi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.