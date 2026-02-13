İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Daha önce 2 şirkete yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, devam eden çalışmalarda yeni şüpheliler ve paravan şirketler tespit etti.

Suç Gelirleri Paravan Şirketler Üzerinden Aklanmış

Yapılan incelemelerde;

Forex dolandırıcılığı,

Yasa dışı bahis faaliyetleri,

Vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekimler

yoluyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

Ayrıca suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir bölümünün ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yürütülen çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.