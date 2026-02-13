OnlyFans, 7 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’de mahkeme kararıyla erişime engellenmişti. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bazı kişilerin IP adresi değişikliği yaparak platforma farklı ülkeler üzerinden erişim sağladığı tespit edildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Suç Gelirlerini Aklama” ve “Müstehcenlik” suçları kapsamında yürütüldü.

Sosyal Medya Üzerinden Yönlendirme İddiası

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği belirlendi. Etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişlerin teşvik edildiği, ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öne sürüldü.

Eş Zamanlı Operasyon: 16 Gözaltı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul’da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen:

2 şirkete

10 taşınmaza

14 araca

el konulduğu bildirildi.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.