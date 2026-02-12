Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Artış sonrası benzinin litre fiyatı illere göre değişiklik gösterirken, büyükşehirlerde fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

Fiyatlar İl İl Değişiyor

Akaryakıt fiyatları; dağıtım firmaları, nakliye giderleri ve il bazlı vergi farklılıklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Yapılan son artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde benzinin litre fiyatı yeni seviyelere ulaştı.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Sektör temsilcileri, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde fiyatlara yansımaya devam edebileceğini belirtiyor.

Yeni Yıl İtibarıyla Benzine 5.68 TL Zam Geldi!

1 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla benzine litre başına yaklaşık 1,16–1,32 TL arasında zam geldi. Bu artış, yılın ilk gününde pompaya yansıdı ve benzinin litre fiyatı birçok ilde 50 TL’nin üzerine çıktı.

16 Ocak 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,70 TL zam yapıldı. Bu artış da pompaya yansıdı ve benzin fiyatları yeniden yükseldi.

27 Ocak 2026 tarihinde de benzine litre başına yaklaşık 1,11 TL ek zam yapıldığı ve fiyatların bu artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde daha da yükseldiği bildirildi.

Bu üç zammın toplamı kabaca hesaplandığında, Ocak ayı içinde benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,9–4,1 TL arasında bir artış yansımış durumda.