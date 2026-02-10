Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara dair endişelerin azalması, küresel piyasalardaki baskıyı hafifletirken risk iştahının artmasına yol açtı. Bu gelişme, başta teknoloji hisseleri olmak üzere hisse senedi piyasalarında yükselişleri beraberinde getirdi.

Analistler, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin bir miktar azaldığını ancak şirketlerin bu alandaki harcamalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de küresel piyasaları desteklemeyi sürdürüyor. Öte yandan ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak enflasyon verisinin, Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olabileceği öngörülüyor.

İş gücü piyasasında olası bir zayıflamanın faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabileceği, yüksek enflasyonun ise indirimlerin daha uzun süre ertelenmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

ABD Verileri Piyasaların Odağında

Makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed New York Şubesi’nin ocak ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan azalarak yüzde 3,1’e geriledi.

Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 96,9 seviyesinde yatay seyrediyor. Makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesiyle altının ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 5 bin 33 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 gerileyerek 68,6 dolara indi.

New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Nvidia hisseleri yüzde 2,5, Broadcom hisseleri yüzde 3,3 değer kazanırken, Oracle hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Küresel piyasalarda artan iyimserlik ve Japonya’da erken seçimin net bir şekilde kazanılmasıyla yükselen risk iştahı, Avrupa borsalarına da yansıdı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiğini açıkladı.

Makroekonomik veriler tarafında Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, şubat ayında 6 puan artışla 4,2 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,19, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06 yükseldi.

Asya Piyasalarında Japonya Öne Çıktı

ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin ardından Asya piyasalarında da pozitif bir seyir izlendi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi 57.960 puanla rekor tazeledi.

Kapanışa yakın işlemlerde Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Borsa İstanbul’da Güçlü Yükseliş

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,2 artışla 15.394 puana yükseldi. Dolar/TL ise 43,60 seviyelerinde yatay seyrini sürdürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’nin uygulanan reform programı ve ihracat yapısı sayesinde ekonomik dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD’de ise perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye: Aralık ayı sanayi üretimi

16.30 ABD: Aralık ayı perakende satışlar