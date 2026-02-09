Şirketlerin yapay zeka harcamalarını artırmayı planladıklarına dair açıklamaları, çip şirketlerinin hisselerinde güçlü yükselişlere yol açtı. Yapay zeka ürünlerine yönelik talebin artacağı beklentilerinin korunması, küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Ancak yapay zeka yatırımlarının maliyetleri yükseltebileceğine yönelik endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor.

ABD’de küçük ölçekli şirket hisselerindeki yükselişler de piyasalardaki pozitif seyre katkı sağladı. Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan iş gücü piyasası verileri, ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırırken, Fed’in faiz indirimi beklentileri yeniden gündeme geldi. Para piyasalarında, Fed’in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik güçlü beklentiler kısmen zayıfladı.

Piyasaların gözü ABD enflasyon ve istihdam verilerinde

ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri, piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Analistler, söz konusu verilerin Fed’in gelecek dönemdeki para politikası adımlarına dair önemli sinyaller verebileceğini belirtiyor.

ABD-İran görüşmeleri ve yeni yaptırımlar yakından izleniyor

Jeopolitik gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen dolaylı görüşmeleri “çok iyi” olarak nitelendirirken, İran’ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü biçimde ortaya koyduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da görüşmeleri ileriye atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

Öte yandan Trump, İran’dan doğrudan veya dolaylı olarak mal ya da hizmet alan ülkelerin ürünlerine yüzde 25’e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İranlı yöneticilerin ülke dışına yoğun şekilde para aktardığını belirterek, bunun ekonomik baskının etkisini gösterdiğini ifade etti.

Fed yetkililerinden faiz indirimi mesajları

Makroekonomik veriler tarafında, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi şubatta 57,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kısa vadeli enflasyon beklentileri gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde artış dikkat çekti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ekonomik görünüm konusunda “temkinli iyimser” olduklarını belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly iş gücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle bir veya iki faiz indiriminin gerekebileceğini söyledi.

Altın yükseldi, petrol geriledi

Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 97,6’da yatay kaldı. Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 5 bin 32 dolara yükseldi. Gümüşün onsu ise yüzde 5,6 değer kazandı.

ABD-İran görüşmeleri sonrası jeopolitik risklerin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 67,1 dolara gerilerken, Bitcoin 70 bin 800 dolar seviyesine çıktı.

New York borsası teknoloji hisseleriyle yükseldi

New York borsası, yapay zeka harcamalarının artacağı beklentisiyle teknoloji ve çip hisselerinin öncülüğünde yükseldi. Nvidia, AMD ve Broadcom hisselerinde güçlü değer artışları görülürken, Dow Jones endeksi 50.169 puanla rekor seviyeyi test etti.

Avrupa ve Asya borsalarında pozitif seyir

Artan risk iştahıyla Avrupa borsalarında yükselişler görülürken, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi ve bölgedeki siyasi belirsizlikler takip edildi. Asya tarafında ise Japonya’da erken genel seçim sonuçlarının ardından Nikkei 225 endeksi 57 bin 337 puanla tarihi zirvesine ulaştı.

Borsa İstanbul ve VİOP

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,49 düşüşle tamamlarken, VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı kontratlar akşam seansında yükseldi. Dolar/TL ise 43,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.