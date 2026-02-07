Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin mevcut tutumunun ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomik çıkarları açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Kararname kapsamında, İran’dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ABD’ye ihraç ettiği ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasının önü açıldı.

Kararnameye göre, bu ülkelere yüzde 25’e kadar ek gümrük vergisi getirilebilecek. ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran ile ticari ilişki içinde olan ülkeleri tespit edecek. Yapılacak değerlendirme sonrası, söz konusu ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinin olup olmayacağı ve oranları konusunda ABD Başkanı’na tavsiyede bulunulacak.

Başkanın, İran’ın veya ilgili ülkelerin atacağı adımlar ile sağlanacak ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapma yetkisine sahip olduğu da belirtildi. Ayrıca Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının, İran ve bu ülkelerle yürütülen ticari ilişkileri yakından izleyeceği ve gerekli görülmesi halinde ek yaptırımlar önereceği kaydedildi.

Kararnamenin 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Öte yandan İran ile ABD arasında Umman’da yapılan görüşmelerin sona erdiği belirtilirken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda “diplomasiyi ilk seçenek” olarak gördüğü ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı ise görüşmelere iyi niyetle yaklaştıklarını ancak ülkenin haklarından taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar”ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 12 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini duyurmuş, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini ve “kesin ve nihai” olduğunu vurgulamıştı.