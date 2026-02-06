Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Kasım ve aralık aylarında açıklanan düşük enflasyon oranlarının, memur ve emeklilerin maaş zamlarını baskılamak amacıyla bilinçli olarak belirlendiğini öne süren Yıldırım, ocak ayında açıklanan yüksek enflasyonun önceki ayların gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Yıldırım, “Türkiye İstatistik Kurumu ne yazık ki sahte rakamlarını açıklamaya devam ediyor.” dedi.

“AYLARDIR UYARIYORUZ, SÖYLEDİKLERİMİZ BİR KEZ DAHA DOĞRULANDI”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak uzun süredir aynı noktaya dikkat çektiklerini ifade eden Yıldırım, açıklamalarının ocak ayı enflasyon verileriyle bir kez daha haklı çıktığını savundu. Yıldırım, “İhraçlı Kamu İş Konfederasyonu olarak aylardır söylediğimiz şeyi bugün bir kez daha tekrar ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KASIM VE ARALIK ENFLASYONU NEDEN DÜŞÜK AÇIKLANDI?

Yıldırım, 2025 yılına girerken açıklanan enflasyon oranlarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Memur, emekli ve emeğiyle çalışan herkesin alacağı zam oranlarının düşük tutulması için TÜİK, kasım ayında yüzde 0,87, aralık ayında ise yüzde 0,89 enflasyon açıkladı.” dedi. Bu rakamların, maaş zamlarının belirlendiği kritik dönemde açıklandığına dikkat çeken Yıldırım, bunun bilinçli bir tercih olduğunu savundu.

“OCAK AYINDA GERÇEKLER GİZLENEMEDİ”

Ocak ayında açıklanan yüzde 4,84’lük enflasyon oranının, önceki ayların gerçek dışı verilerini açığa çıkardığını belirten Yıldırım, “Ocak ayına geldiğimizde kasım ve aralık aylarında kamuoyunun nasıl yanıltıldığı gerçeği ortaya çıktı.” diye konuştu. Yıldırım, “Kasım ve aralıkta ne oldu da ocak ayında enflasyon birdenbire 6–7 kat arttı? Elbette hiçbir şey olmadı. Hayat aynı hayattı, fiyatlar aynı fiyatlardı.” ifadelerini kullandı.

