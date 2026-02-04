Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişeler, ABD’deki ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası beklentileri yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Risk unsurlarının aynı anda gündemde olması, piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırıyor.

ABD-İran Gerilimi Piyasaların Odağında

Bölgesel gerilimler küresel risk algısının başında yer alırken, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler sürüyor. ABD’nin İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne yönelik haberler ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddiaları, jeopolitik risklerin artabileceğine işaret eden gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

ABD’de Kısmi Hükümet Kapanması Sona Erdi

ABD’de dört gün süren kısmi hükümet kapanması, Temsilciler Meclisi’nin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın paketi imzalamasıyla sona erdi. Federal hükümetin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlaması, piyasalarda sınırlı da olsa olumlu karşılandı.

Kapanma nedeniyle tarım dışı istihdam verisinin açıklanması gecikirken, yatırımcıların odağı bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Fed’e İlişkin Beklentiler Netleşiyor

Makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin Fed’in para politikası adımlarına yön vermesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalar haziran ayına kadar faiz indirimi beklentisinin zayıf olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’u aday göstermesi piyasalar tarafından yakından izlenirken, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların radarında yer alıyor.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini, bundan sonraki temel hedefin ise enflasyonu Fed’in hedef seviyesine geri çekmek olduğunu vurguladı.

Altın 5 Bin Doların Üzerine Çıktı

Jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki sınırlı gerileme, kıymetli metallere alım getirdi. Sert düşüşlerin ardından toparlanan altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam etti.

Ons altın , yüzde 2,6 artışla 5.074 dolar seviyesinde

Gümüşün onsu, yüzde 3,4 yükselişle 87,8 dolar seviyesinde işlem görüyor

Analistler, kıymetli metallerdeki yükselişte jeopolitik belirsizlikler ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkili olduğunu belirtiyor.

ABD Borsalarında Yapay Zeka Endişesi

New York borsasında, yapay zeka kaynaklı risklere yönelik endişeler satış baskısını artırdı. Anthropic’in hukuk, finans ve satış alanlarında kullanılabilecek yeni yapay zeka aracını duyurması, bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle:

Salesforce hisseleri yüzde 6,8

Adobe yüzde 7,3

Synopsys yüzde 8,5

Intuit yüzde 10,9 değer kaybetti

Yarı iletken sektöründe de Nvidia, Broadcom ve Micron Technology hisselerinde düşüşler görüldü.

Borsa İstanbul Rekor Seviyede Kapandı

Yurt içinde Borsa İstanbul, alış ağırlıklı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 yükselişle 13.875,32 puandan, rekor seviyeden tamamladı.

Dolar/TL ise dünü 43,4810 seviyesinden kapatırken, yeni günde 43,5070 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise PMI ve istihdam verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını belirtiyor.