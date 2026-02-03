Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan ve 2 bin 644 rakımıyla bilinen Tendürek Geçidi’nde, yol açma çalışması yapan Karayolları’na ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Soğuksu Mahallesi Yakınlarında Meydana Geldi

Kaza, Çaldıran–Doğubayazıt kara yolu üzerinde yer alan Tendürek Geçidi’nin Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından, kara yolunda temizlik ve yol açma çalışması yürüten Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 115’inci Erciş Şube Şefliği ekiplerine ait kar küreme aracı, refüje çarparak devrildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız’ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Morg’a Kaldırıldı

Araçtan çıkarılan iki kişinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.