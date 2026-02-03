Ankara’daki barajların doluluk oranları kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor. Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, başkentin barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 14,04, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 4,03 olarak kayıtlara geçti.

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde sınırlı da olsa bir artış yaşandığı belirtilirken, mevcut oranların su arzı açısından risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Barajların toplam hacmi 1 milyar 454 milyon metreküp olarak hesaplanırken, barajlardaki mevcut su miktarı 204 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 52,5 milyon metreküp ile sınırlı.