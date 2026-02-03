Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri uzun süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli “Ahmetler (Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk) makama, Öcal’a umuda, Selahattin Demirtaş da yuvasına dönene kadar kararımız nettir” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçim ne zaman yapılacağını söyleyen Devlet Bahçeli “Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı, 'seçim kapısını arala' diye mırıldansa da, Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türkiye ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısıdır.” diye konuştu

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

-Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

-Bizim folluğumuzda kuluçkaya yatıp başka kümeslerde yumurtlayanların, çıraklık dönemini aramızda geçirip gıcırdayan başka kapı diplerinde ustalık taslayanların Milliyetçi-Ülkücü hareketi hakkıyla idrak layıkıyla ifade etmeleri neredeyse imkansızdır.

-İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemekte. Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır.

-Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri, Türk milletinin kaderine aracısız ve fazlasız sahip çıkma hamlesidir.

-Kürt kardeşlerimiz ile YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir. Suriye'de yeni bir denklemi yeni bir yapı oluştu. Bu durum beklenen gayedir. Toprak bütünlüğü ile ilişkilidir. 30 Ocak'ta Şam ile SDG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı ile ateşkeste Suriye'ye entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır. Yapılan anlaşmanın uygulaması dün başladı. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşti. Komşu ülkenin haritası artık tek renge bürünmüş ve işgalciler işgal ettikleri alandan çıkarıldı. Önemli bir etap böylelikle geçilmiştir.

-PKK'nın kurucu önderliği, verdiği sözlerin ardında durdu. Örgütün lağvedilmesini sağladı. 27 Şubat çağrısı örgütün tüm bileşenleri tarafından kabul oldu. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Sabırlı ve temkinli olmalı. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, milli birliğimizi yaralamaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan'ın sözleri ile sesleniyorum; dönen dönsün yolundan ben dönmezem yolumdan!”