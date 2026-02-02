ALF Araştırma’nın 12–16 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket çalışmasında, CHP birinci parti konumunu korudu. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada CHP yüzde 34,1 oy alırken, AKP yüzde 33,5 ile ikinci sırada kaldı.

Anket sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 8,4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,1 ile dördüncü parti oldu. Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti’nin toplam oy oranı ise yüzde 8,6 olarak ölçüldü.

Araştırmada partilerin oy oranları şöyle sıralandı: CHP yüzde 34,1, AKP yüzde 33,5, DEM Parti yüzde 8,4, MHP yüzde 8,1, Zafer Partisi yüzde 3,6, İYİ Parti yüzde 3,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,3, Anahtar Parti yüzde 1,8, TİP yüzde 0,7 ve diğer partiler yüzde 3 oy aldı.