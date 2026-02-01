İslam dünyası için büyük önem taşıyan Üç Ayların ikincisi Şaban ayının tam ortasına geldik. Milyonlarca vatandaş "Berat Kandili ne zaman?" ve "Yarın (2 Şubat) kandil mi?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Berat Kandili tarihi ve bu özel geceye dair merak edilenler.

Berat Kandili Ne Zaman, Yarın mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre; Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Yani bugün (1 Şubat Pazar) hazırlıklar yapılırken, yarın akşam kandil gecesi olarak karşılanacak.

Berat Kandili Nedir ve Neden Önemlidir?

"Berat" kelimesi; kurtuluş, suç ve cezadan kurtulma, arınma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gece:

Kulların bir yıllık rızıklarının, kaderlerinin ve amellerinin belirlendiği gece olarak kabul edilir.

Günahlardan arınma ve ilahi rahmete kavuşma gecesidir.

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına topluca indirildiği (İnzal) gece olduğu rivayet edilir.