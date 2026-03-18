Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha eklendi. Benzinin litre fiyatına yapılan 54 kuruşluk artış, pompa tabelalarına doğrudan yansıdı. Son zamla birlikte Türkiye genelinde benzin fiyatları 62 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde fiyatlar 62 TL bandına yerleşirken, bazı illerde bu rakamın da üzerine çıkıldığı görülüyor. Daha önce 60 TL seviyelerinde seyreden benzin fiyatları, peş peşe gelen artışlarla birlikte yeni bir eşiği aşmış oldu.

Artan akaryakıt fiyatları yalnızca araç sahiplerini değil, ulaşım ve taşımacılık maliyetleri üzerinden birçok sektörü etkiliyor. Vatandaşlar ise her yeni zamla birlikte bütçelerindeki yükün daha da arttığını dile getiriyor.