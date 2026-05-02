Berber ve kuaför hizmetlerine yeni zam yapıldı. Güncellenen tarifeye göre birçok hizmette fiyat artışı dikkat çekti.

Yeni fiyat listesine göre saç-sakal tıraşı 700,00 TL’ye yükselirken, saç tıraşı 500,00 TL, sakal tıraşı 300,00 TL olarak belirlendi. Sakala şekil verme işlemi 400,00 TL olurken, çocuk tıraşı da 500,00 TL’ye çıktı.

Diğer hizmetlerde ise saç yıkama ve fön 300,00 TL, ağda 300,00 TL, kaş düzeltme 300,00 TL olarak güncellendi. Buharla yüz bakımı 1.300,00 TL’ye, saç boyama 2.000,00 TL’ye, damat tıraşı ise 4.000,00 TL’ye yükseldi.

Artan maliyetler nedeniyle yapılan fiyat düzenlemesinin, sektörde genel bir artış eğiliminin parçası olduğu belirtiliyor.