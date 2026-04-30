Bakanlık, kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ile tüketici haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri duyurdu. Yapılacak değişikliklerle yenilenmiş ürün pazarında güvenin artırılması ve tüketici haklarının dünya standartlarının üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında ikinci el elektronik cihaz alışverişi, riskli bir işlem olmaktan çıkarılarak neredeyse sıfır ürün güvenliğinde bir alışveriş deneyimine dönüştürülecek. Yenilenmiş cihazlar, sıkı denetimlerden geçmiş, dijital kimlik oluşturulmuş, geçmişi şeffaf şekilde görülebilen ve iade güvencesi sunulan ürünler olarak satışa sunulacak.

Fiziki Mağazadan Alınan Ürüne de 14 Gün Şartsız İade

Düzenlemeyle birlikte yalnızca internetten değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde gerekçe göstermeden iade hakkı tanınacak.

Tüketiciler, bu sayede mağazadan aldıkları yenilenmiş ürünleri de cayma hakkı kapsamında geri verebilecek.

YÜBİS Sistemi ile Her Cihaza Dijital Sicil

Yeni uygulamada Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak. Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital kayıt oluşturulacak.

Tüketiciler, satın almak istedikleri ürünün;

Hangi parçalarının değiştirildiğini

Hangi testlerden geçtiğini

Yenileme sürecinin nasıl tamamlandığını

şeffaf şekilde görüntüleyebilecek.

Televizyonlar da Yenileme Kapsamına Giriyor

Mevcut sistemde cep telefonu, tablet, akıllı saat, modem ve oyun konsolları kapsama girerken, yeni yönetmelikle televizyonlar da yenilenmiş ürün kapsamına alınacak.

Yetkililer, televizyonların listeye eklenmesinin yüksek fiyatlı elektronik ürün pazarını büyüteceğini ve tüketicilerin “Bozulursa ne olur?” endişesini azaltacağını belirtti.

Ödemelerde Merkez Güvencesi Sağlanacak

Yeni sistemde kredi kartı ödemeleri doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS altyapısı üzerinden yapılacak. Böylece tüketiciler, olası sorunlarda güçlü ve kurumsal bir muhatap bulabilecek.

Sermaye Şartı 100 Milyon TL’ye Çıkıyor

Yenileme merkezleri için mevcut 30 milyon lira olan asgari sermaye şartı 100 milyon liraya yükseltilecek.

Bu adımla sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, garanti süreçlerinin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Hem Tüketiciye Hem Ekonomiye Katkı

Bakanlık açıklamasında yeni düzenlemenin yalnızca tüketiciyi korumadığı, aynı zamanda elektronik atıkların azaltılmasına, döngüsel ekonominin güçlenmesine ve milyonlarca cihazın yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine ulaşmasının önü açılacak.