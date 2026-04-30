İstanbul'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte 'sarı altın çiçek' olarak bilinen kanola bitkisi çiçek açtı. Sonbaharda ekilen, aralık ayında yapraklanan kanola, havaların ısınmasıyla sarı çiçeklerini açarak tarlaları renklendirdi. Sarı ve yeşil tonların iç içe geçtiği manzara, Çatalca'da dron ile havadan görüntülendi. Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolada, son bir aydır etkili olan yağışlar nedeniyle verimin yüksek olması bekleniyor.

KANOLA BİTKİSİ

Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Ayçiçeği, soya gibi Türkiye'de en fazla ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında 3.sırada yer alır. Dünyada en fazla kanola Çin, Hindistan, Kanada, Polonya, Fransa, Pakistan gibi ülkelerde üretilir. Kanolanın küresel çapta yıllık toplam üretimi ise yaklaşık 22 milyon ton civarındadır. Türkiye'de yıllık kanola üretimi son 10 yıl ortalamasında 110-125 bin ton civarında gerçekleşmekte. Üretimin büyük kısmı Trakya Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. (DHA)