Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait adrese düzenlenen baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cedidiye Mahallesi Nabi Sokak’ta bulunan evde, özel eğitimli narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 50 gramlık paketler halinde hazırlanmış toplam 1 kilo 50 gram bonzai bulundu.

2 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında evde bulunan H.T. ile Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.