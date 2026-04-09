Olay, 6 Nisan'da gece saatlerinde Kiremit Ocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkına gelen 2 kişi, bir süre alkol aldıktan sonra çocukların kullandığı kaydırağı yaktı. Şüphelilerin kaydırağı yaktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Hüseyin İlhan, 'Önceden burada daha ahlak dışı davranışlar, daha usulsüz davranışlar gerçekleşiyordu. Bunların önüne geçtik bir nevi. İki senedir de bunlardan kurtulduk diye söyleyebilirim. Çocuklar geldiler, söylediler, gittim tespitini yaptım. Kamera kayıtlarından baktım. Ekiplerle irtibata geçtik, gereken çalışma yapılıyor. Devlet gereken cezayı verecek' dedi.