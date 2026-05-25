Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM'de bulunan makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi. 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.

'SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

TBMM'ye gelen Özgür Özel, çalışma programına ilişkin soru üzerine, 'Bugün Meclis'teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. İl dışından gelen il başkanlarımız var, onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Yine belediye başkanlarımız var, onları kabul edip görüşeceğiz. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim, orada olacağım. Bayram programını henüz netleştirmedik çünkü bayram süresince Genel Merkez'de kalma gibi bir planımız vardı, oradan çıkmayacağımız için de resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız' ifadelerini kullandı.