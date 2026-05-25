Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre, çeşitli kamu kurumlarında üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nda Görev Değişimi

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı.

Boşalan görevlere yapılan atamalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı Göç İdaresi Başkanlığı’na atandı. Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Ahmet Türköz getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nda Yeni Atamalar

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Levent Yazıcı atandı.

AFAD’da Görev Değişikliği

AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken, boşalan göreve Elif Bağ getirildi.