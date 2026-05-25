AKSARAY’da borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 1 kişi darbedildi. Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa G. (39) ve kardeşi Mehmet G. (28) ile Mehmet D. (28) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Mehmet D. yanında bulunan bıçakla Mustafa G.’yi bacağından yaraladı. Aynı kavgada Mehmet G. ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Aranıyor

Olayın ardından kaçan Mehmet D.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.