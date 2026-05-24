CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, parti genel merkezi önündeki hareketlilik devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelebileceği iddiaları gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özelve parti heyetinin genel merkezde bekleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Emniyeti, CHP Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edilirken, genel merkeze çıkan bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Genel merkez önünde bulunan tüm araçlar çekici tarafından çekiliyor.

Genel merkez çevresindeki yoğunluk sürerken, güvenlik önlemlerinin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.