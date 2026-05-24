Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi. Anlaşmanın son unsurları ile detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasında İran ile yapılması planlanan anlaşmanın yalnızca iki ülkeyi değil, bölgedeki birçok aktörü de ilgilendirdiğini belirtti. Trump ayrıca, “Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Erdoğan ve Bölge Liderleriyle Görüştü

Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik süreç kapsamında birçok liderle telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump’ın görüştüğü isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Trump’ın temas kurduğu liderler arasında ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Ürdün Kralı Abdullah II of Jordan, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifave Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir bulundu.