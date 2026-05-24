Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray çevresinde görev yapan güvenlik ekiplerinin, 17’nci Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesinden gelen silah sesleri üzerine harekete geçtiği belirtildi. O anlarda bazı televizyon muhabirlerinin canlı yayınlarına da 20 ila 30 arasında silah sesi yansıdı.

Yetkililer, şüphelinin olay yerine geldikten sonra çantasından çıkardığı silahla ateş açtığını bildirdi. Bunun üzerine bölgede bulunan Gizli Servis ajanları saldırgana karşılık verdi. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın Gizli Servis ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da bulunduğu ifade edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin soruşturma sürüyor.