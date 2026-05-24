Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanıyla birlikte ANKAPARK içerisindeki lunapark alanını yeniden kiraya çıkaracağını duyurdu.

İlana göre, 41 oyuncak ünitesinden oluşan lunapark alanı 1 yıllığına işletmeye verilecek. Uzun süredir atıl durumda bulunan ANKAPARK’taki alanın yeniden faaliyete geçirilmesi için gerçekleştirilecek ihale süreci kamuoyunda dikkat çekti.

İhalenin, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağı belirtildi. Kiralama sürecine ilişkin detayların ihale şartnamesinde yer aldığı ifade edildi.

Muhabir: Zehra Önen