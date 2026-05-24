Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanıyla birlikte ANKAPARK içerisindeki lunapark alanını yeniden kiraya çıkaracağını duyurdu.
İlana göre, 41 oyuncak ünitesinden oluşan lunapark alanı 1 yıllığına işletmeye verilecek. Uzun süredir atıl durumda bulunan ANKAPARK’taki alanın yeniden faaliyete geçirilmesi için gerçekleştirilecek ihale süreci kamuoyunda dikkat çekti.
İhalenin, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağı belirtildi. Kiralama sürecine ilişkin detayların ihale şartnamesinde yer aldığı ifade edildi.
Muhabir: Zehra Önen