Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Kaza, Aksaray-Konya kara yolu üzerinde 35. kilometrede gerçekleşti.

İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 ADV 205 plakalı minibüs, Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildiler.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralanan 12 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.