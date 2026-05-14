Ticaret Bakanlığı, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “uluslararası fotoğraf yarışmasında kazanılan ödülün gümrükte imha edildiği” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Tokat’ta yaşayan sanatçı Mehmet Emin Çoruş tarafından kazanılan ödüle ilişkin sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gönderinin hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Süreçte gerekli gümrük işlemlerinin tamamlandığı ve ödülün serbest dolaşıma alındığı ifade edilirken, dağıtım sürecinin hızlandırılması için ilgili firma ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Ödülün halen teslim aşamasında olduğu ve yarından itibaren sahibine ulaştırılmasının planlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, “ödülün imha edildiği” yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilerek, sanatçının emeğinin korunmasına yönelik hassasiyetin sürdüğü vurgulandı.