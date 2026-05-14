CHP’li il başkanlarının ortak bildirisinde, Türkiye’nin demokratik değerlerine ve halk iradesine sahip çıkılacağı belirtilerek, partiye yönelik yürütüldüğü öne sürülen karalama kampanyalarına tepki gösterildi.

Açıklamada, “AKP iktidarının vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm üretmekte başarısız olduğu” ifade edilirken, muhalefete yönelik saldırıların toplum vicdanında karşılık bulmadığı kaydedildi.

Kadın siyasetçileri hedef alan söylemlere de değinilen bildiride, bu tür saldırıların organize bir yapının ürünü olduğu savunularak, “Kadın yöneticilerimizi hedef alan bu dilin karşısındayız” mesajı verildi.

81 il başkanının imzasını taşıyan açıklamada ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, “Hakikat mutlaka kazanacak, halkın dediği olacak” ifadelerine yer verildi.

