Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, staj ve çıraklık sisteminde yaşanan sosyal güvenlik mağduriyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Binlerce gencin yıllarca çalışmasına rağmen emeklilik hesabında bu sürelerin dikkate alınmadığını belirten Gürer, mağduriyetin çözümü için Meclis’e kanun teklifleri sunduklarını ifade etti.

“GENÇLERİMİZ SİGORTALI OLDUĞUNU SANIYOR”

Sistemde önemli bir çelişki bulunduğunu vurgulayan Gürer, staj ve çırak olarak çalışmaya başlayan gençlere verilen sigorta kartlarının yanıltıcı olduğunu söyledi.

Gürer, “İşe başladıkları gün Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bir kart veriliyor. Gençlerimiz bunun gerçek sigorta olduğunu düşünüyor. Oysa yalnızca iş kazası sigortası yapılıyor. 18 yaş öncesinde çalışma hayatına giren çırak ve stajyerler yaşlılık sigortası hakkı elde edemiyor” dedi.

“KANUN TEKLİFLERİMİZİ DESTEKLEMİYORLAR”

Sorunun çözümü için defalarca girişimde bulunduklarını kaydeden Gürer, iktidarın gerekli adımı atmadığını savundu.

CHP’li Gürer, “Bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifleri ve soru önergeleri veriyoruz. İktidarı sürekli uyarıyoruz. Çırak ve staj mağdurlarının yanındayım deyip verdiğimiz tekliflere destek vermeyenler var. Getirsinler tekliflerini, biz oy vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“HAKLAR GERİYE DÖNÜK TANINMALI”

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesi gerektiğini belirten Gürer, geçmişte çalışmış kişilerin de haklarının korunmasını istedi.

Gürer, “Staj ve çırak mağdurlarının gasp edilen hakları geriye dönük verilmelidir. Primlerini yatırarak o süreleri kazanabilmeleri sağlanmalı ve hakları korunmalıdır” diye konuştu.

STAJ VE ÇIRAK MAĞDURLARI ANKARA’DA TOPLANACAK

Staj ve çırak mağdurlarının 10 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara’da bir araya geleceğini açıklayan Gürer, Anıtkabir ziyareti sonrası basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Gürer, “Staj ve çırak mağdurları 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-12.00 arasında Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından saat 13.00’te Tandoğan girişinde basın açıklaması yaparak mağduriyetlerini bir kez daha yetkililere duyuracaklar” dedi.

“İŞİNE GELDİĞİNDE İŞÇİ, GELMEDİĞİNDE ÖĞRENCİ OLMAZ”

Uygulamadaki çelişkilere dikkat çeken Gürer, stajyer ve çırakların resmi verilerde işçi olarak kabul edildiğini ancak sosyal güvenlik haklarında öğrenci statüsünde değerlendirildiğini söyledi.

Gürer, “TÜİK verilerinde işçi olarak gösteriliyorlar, Bakanlık ise öğrenci sayıyor. İşine geldiğinde işçi, işine gelmediğinde öğrenci olmaz. İşe başladıkları gün emekliliğe esas yaşlılık sigortası başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDİYOR”

Çırak ve stajyerlerin ağır işlerde çalıştırıldığını da dile getiren Gürer, iş güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

CHP’li Gürer, “Son yıllarda büyüklerin yaptığı işler gençlere yaptırılıyor. Bu nedenle iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. 2025 yılında yaklaşık 50 genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi” dedi.

“GENÇLERİMİZİN YANINDA DURALIM”

Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Gürer, geçmişte staj ve çırak olarak çalışanların haklarının teslim edilmesi gerektiğini belirterek, “Gençlerimizin yanında duralım. Geçmişte staj ve çırak olarak iş yaşamına başlayanların geriye dönük haklarını verelim” diye konuştu.