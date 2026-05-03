Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybedişinin birinci yıl dönümünde Sırrı Süreyya Önderiçin anma mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder’i özlem ve rahmetle andığını belirterek, onun yaşamı boyunca barış, kardeşlik ve ortak bir gelecek ideali için mücadele ettiğini ifade etti.

“Barış ve kardeşlik mücadelesinin simge isimlerinden biriydi”

Mesajında Sırrı Süreyya Önder’in Türkiye’nin birlik ve beraberliği için verdiği mücadeleye dikkat çeken Özel, Önder’in demokrasiye olan bağlılığının ve barışçıl yaklaşımının her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Özel, paylaşımında, “Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız” ifadeleriyle, Önder’in siyasi ve toplumsal mirasının önemine işaret etti.

Siyasi isimlerden anma mesajları

Sırrı Süreyya Önder’in vefat yıl dönümü dolayısıyla siyaset dünyasından da birçok anma mesajı paylaşıldı. Önder’in özellikle barış süreci ve toplumsal diyalog konularındaki rolü bir kez daha hatırlatıldı.